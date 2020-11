GdS – Inter, Conte e l’ingresso nella storia dalla parte sbagliata

Ieri sera il cambio di rotta – a livello psicologico come tecnico e tattico – tanto chiamato da dopo la partita col Torino non c’è stato. Il Real Madrid si è imposto 0-2, con una rete nel primo tempo di Hazard su rigore e nella ripresa di Rodrygo (con la complicità di Hakimi).

Una sconfitta che ha complicato e non di poco i piani dell‘Inter, ora all’ultimo posto del girone a soli 2 punti. Una sconfitta che scrive anche il nome di Antonio Conte nella storia nerazzurra. Ma dalla parte sbagliata.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico salentino ha collezionato più sconfitte dei suoi recenti predecessori. Sconfitte che hanno la storia nerazzurra. L’Inter di Spalletti mancò per un soffio (10 minuti, d’orologio) il passaggio agli ottavi proprio per mano del Tottenham di Eriksen per poi pareggiare a San Siro col Psv già eliminato.

Stagione 2010-11, Inter –Schalke 04.I nerazzurri passano in vantaggio per due volte con Stankovic prima e Milito poi. Dopo il black out: 2-5 per i tedeschi. Stagione successiva altra delusione, sempre in casa, contro il Marsiglia .Il gol di Milito pareggia la sconfitta per 0-1 perpetrata in terra francese. I supplementari sono lì. Ma l’1-1 di Brandao cancella tutto. Inutile poi il 2-1 di Pazzini. La storia interista è fatta di grandi picchi come di rovinose cadute. L’importante è sapersi rialzare. Come il DNA nerazzurro impone.

