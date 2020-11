ESPN e il Sun avvisano: “L’Inter sta offrendo Eriksen a prezzo di saldo”. L’Arsenal prova ad approfittarne

Sebbene sia arrivato solo meno di 12 mesi fa, l’esperienza di Christian Eriksen con la maglia dell’Inter sembra prossima alla conclusione. La conferma dell’addio ormai arriva da molti, con la possibilità concreta che si consumi già in quel di gennaio, qualora arrivasse l’offerta giusta. E non è finita qui: secondo alcune fonti estere, tra le quali, su tutte, ESPN ed il Sun, sarebbe proprio il club nerazzurro ad aver offerto Eriksen a prezzo di saldo a diversi club, sia europei che non.

Gli Emirati Arabi provano a tentarlo, ma il danese è ancora nel pieno della carriera e non è intenzionato a lasciare il calcio che conta. Motivo per cui, scrivono dall’estero, un club che potrebbe accettare – in parte sorprendentemente – sarebbe l’Arsenal, definito come pronto ad approfittare dello ‘sconto’. Nonostante i 7 anni trascorsi nella Londra bianca del Tottenham, infatti, Eriksen sarebbe disposto ad accettare anche i Gunners pur di ritrovare spazio in campo. E il prezzo di mercato, in questo senso, potrebbe aiutare: si parla di poco meno di 20 milioni di euro.

