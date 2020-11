Inter-Real Madrid, follia Vidal: il confronto voti dei quotidiani

Uno dei maggiori indiziati del momento dell’Inter è Arturo Vidal. L’approccio del centrocampista cileno è stato negativo. Prestazioni opache, nervose e talvolta dispotiche lo fanno salire a massimo capro espiatorio della causa nerazzurra.

Nella gara di ieri contro il Real Madrid, l’ex Barcellona e Bayern Monaco avrebbe potuto cambiare l’andazzo. Alla fine, però, non ha fatto altro che aumentarlo. Siamo alla mezz’ora del primo tempo, il Real è in vantaggio per il rigore trasformato ad inizio gara da Hazard. Vidal entra in area e tenta il tiro, ma cade.

Il centrocampista chiede il rigore, il signor Taylor non è però dello stesso avviso. Il giocatore nerazzurro protesta, troppo. L’arbitro inglese lo espelle in men che non si dica. Un comportamento del genere da un giocatore come Vidal non è tollerabile, soprattutto in una partita ed in un momento delicato come era quello. Un errore che è costato caro, come sottolineato dai maggiori quotidiani.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 4 – Quando vede il Real, gli si annebbia la vista. Una conclusione in stile Sei Nazioni, prima del rosso: un’ingenuità inconcepibile a questi livelli, lascia la barca col mare in tempesta.

IL CORRIERE DELLO SPORT 3 – non ci sono giustificazioni per la reazione dopo l’intervento (non da rigore) di Varane. E’ uno dei più esperti, non è accettabile un comportamento del genere, il busto che tocca l’arbitro sfidandolo porta all’espulsione che condanna la sua squadra. Scene da calcio amatoriale.

TUTTOSPORT 3 – L’episodio del possibile rigore è al limite, la reazione – peraltro reiterata dopo aver preso il giallo – è sconsiderata per uno dal suo curriculum visto il piglio da ceffo con cui va ad affrontare l’arbitro. L’Inter va a fondo grazie a lui.

PASSIONE INTER 3 – L’espulsione per proteste con doppio giallo in 10 secondi è un colpo da maestro. Dell’horror, però. A dir poco imbarazzante.

