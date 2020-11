Inter-Real Madrid, la freccia Hakimi non parte: il confronto dei quotidiani

Era arrivato per accelerare la manovra dell’Inter con le sue scorribande sulla destra, ma non riesce a scaldare il motore. Dopo le prime, primissime uscite positive, Achraf Hakimi sta inanellando prestazioni su prestazioni sottotono.

Ultima quella di ieri sera contro il Real Madrid. Una prestazione che si unisce al percorso involutivo. Dal poco apporto in fase offensiva, fino agli errori in fase di copertura. Uno di questi è costato il raddoppio dei Blancos firmato da Rodrygo, lasciato completamente solo dal terzino marocchino. Una prestazione che non può non valere insufficienze.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 4,5 – Tempi scuri, altro che rivincita contr la sua ex squadra: zero rimpianti per il Real, dorme su Rodrygo in occasione del raddoppio.

CORRIERE DELLO SPORT 4,5 – Fuori partita dall’inizio. Sta attraversando un momento di chiara difficoltà e quando deve chiudere su Rodrygo in occasione del 2-0 è in netto ritardo.

TUTTOSPORT 4 – Fa del suo meglio per non farsi rimpiangere e ci riesce benissimo: nullo in fase offensiva e dannoso in quella difensiva come mostra la dormita sullo 0-2 con annesso autogol.

PASSIONE INTER 4– Continua il percorso di involuzione del talento marocchino. Anche oggi l’ombra di Mendy si allunga sempre più su di lui col passare dei minuti, fino al gol dello 0-2 in cui lascia completamente libero il suo uomo sul secondo palo.

