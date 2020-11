Sabatini boom: “Se Conte perde a Sassuolo l’Inter richiama Spalletti”

L’ipotesi è quantomeno fantasiosa ed impronosticabile, ma stando ai contratti ed alle situazioni in essere, teoricamente possibile. Intervenendo in diretta su Radio Radio, il noto giornalista Sandro Sabatini rilancia uno scenario incredibile: “Se Conte perde anche contro il Sassuolo per me richiamano Spalletti. L’Inter ha già a bilancio Conte che prende 12 milioni di euro l’anno e Spalletti che ne prende altri 5. Se si aggiungono i rispettivi staff si arriva a 21-22 milioni netti che al lordo diventano quasi 45…”, afferma Sabatini.

Che poi prosegue: “È chiaro che Allegri sarebbe l’uomo giusto per l’Inter, ma andresti a sommare altri 17 milioni e in questo momento non te lo puoi permettere. Secondo me Allegri aggiusterebbe questa squadra, sia chiaro, ma lo farebbe anche Spalletti. Quindi potrebbero richiamarlo”, conclude.

