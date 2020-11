Inter-Real Madrid, la frustata di Conte non c’è stata: il confronto voti dei quotidiani

Del gran motivatore neanche l’ombra. Antonio Conte è riconosciuto come uno degli allenatori più carismatici nel panorama internazionale. Dai suoi giocatori è riuscito a tirare fuori sempre il massimo. Ora, però, questa sua capacità sta venendo meno.

Dopo la gara col Torino – ed in conferenza stampa pre partita – il tecnico nerazzurro aveva cercato di inculcare la sua fame agonistica in ogni giocatore. Un esperimento fallito miseramente se vediamo la prestazione di ieri contro il Real Madrid.

Sul prato di San Siro la squadra nerazzurra è apparsa spenta, sotto ogni punto di vista. Dal mancato scatto psicologico fino agli aspetti tattici. Il tecnico leccese sembra essersi incaponito sul dogmatico 3-5-2. Il modulo che ha fatto le sue fortune non sta dando i frutti sperati.

Un cambio – o quantomeno l’idea di accarezzare un cambio di rotta – non sembra essere nei piani di Conte, ostinato a continuare su questa strada piena di buche ed insidie. Insidie rappresentante anche dalla classifica del girone di Champions: Inter all’ultimo posto, con soli 2 punti e nessuna vittoria. Risultati che lo portano davanti al severissimo giudizio dei quotidiani.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5 – Se la rotta non si inverte, è giusto porsi delle domande. I soliti errori, il solito approccio morbido: in Champions ora serve un miracolo, ma forse adesso non è neppure il primo dei pensieri.

IL CORRIERE DELLO SPORT 4,5 – Sottomesso quando era in parità numerica, demolito quando è rimasto in dieci. Il problema non è la differenza incolmabile col Real, il problema è il Borussia che ha 6 punti in più.

TUTTOSPORT 5 – Zidane punta sulla qualità, lui sui muscoli, ma in Europa si fa strada con i piedi buoni. Per la prima volta da quando esiste la Champions, l’Inter non vince nemmeno una partita nelle prime quattro giornate, un “record” di cui non andare fieri.

