UFFICIALE – Sassuolo-Inter, arbitra Irrati: 14 precedenti con i nerazzurri, 8 vittorie

Dopo la sconfitta per 0-2 contro il Real Madrid, l’Inter è chiamata ad una vittoria contro lo spumeggiante Sassuolo di De Zerbi. Per la gara in programma sabato alle ore 15, è arrivata la designazione arbitrale: dirigerà Massimiliano Irrati, con gli assistenti Fiorito e Baccini, il quarto uomo Ghersini ed in sala VAR Chiffi e Valeriani. Nei 14 precedenti con l’Inter, per l’arbitro di Firenze 8 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte.

Massimiliano Irrati non conduce una sfida dell’Inter dalla stagione precedente, quando aveva arbitrato il 2-2 in casa dell’Hellas Verona ed il 2-1 contro la Spal. Tra le sue direzioni di gara più celebri con l’Inter in campo, bisogna registrare un 7-1 dei nerazzurri contro l’Atalanta della stagione 2016/2017. Nell’ultima gara diretta con il campo il Sassuolo, una sconfitta esterna per 2-1 contro il Genoa, Irrati ha espulso Domenico Berardi.

