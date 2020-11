Social – Sanchez ricorda Maradona: “Sarai sempre la mano di Dio, riposa in pace”

Il mondo del calcio si sveglia senza Diego Armando Maradona, scomparso nella giornata di ieri all’età di 60 anni. Nel giro di poche ore sono arrivati migliaia di messaggi di cordoglio per l’icona calcistica di Napoli e non solo, e non poteva mancare quella di Alexis Sanchez, attaccante cileno dell’Inter che ha avuto il piacere e l’onore di incontrarlo, che l’ha salutato in un post su Instagram.

Ecco, quindi, le sue parole di cordoglio per la leggenda argentina: “Ho avuto il piacere di conoscerti e di parlare con te. La verità è che sei stato e sempre sarai la mano di Dio. Riposa in pace Diego“.