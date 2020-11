Dove vedere Sassuolo-Inter, diretta TV e streaming del match

Dove vedere Sassuolo-Inter in diretta TV e streaming

L’Inter è chiamata all’ennesimo riscatto stagionale dopo la pesante sconfitta casalinga in Champions League contro il Real Madrid. I nerazzurri, però, per provare a rialzare la testa dovranno convincere contro il Sassuolo di De Zerbi, sorpresa in quest’inizio d’annata nella parte alta della classifica.

Informazioni utili per seguire il match

Dove vedere Sassuolo-Inter? La partita sarà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport (numero 252 del satellite, numero 483 del digitale terrestre) e Sky Sport Serie A, canale 202. Diretta streaming disponibile su pc, smartphone e tablet tramite Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky. Altra opzione è Now Tv che, previo abbonamento ad uno dei pacchetti acquistabili, permette di assistere a tutti i programmi della piattaforma satellitare. Su Passioneinter.com sarà fornita, come di consueto, la diretta testuale del match.

Sassuolo-Inter, le probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. All. Roberto De Zerbi.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Vidal, Young; Barella; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Antonio Conte.

