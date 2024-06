Di Canio non ha dubbi: “L’Inter non ha neanche un fuoriclasse”

Intervistato da Il Messaggero, Paolo Di Canio ha commentato le possibilità dell’Italia nell’Europeo in corso. In particolare, l’opinionista di Sky Sport si è espresso in modo critico sul blocco Inter e sulla forza della rosa nerazzurra in Serie A.

Queste le sue parole:

“Il blocco Inter vale tanto per l’Italia? Volete conoscere il mio pensiero? In Italia la squadra nerazzurra non ha rivali, almeno per adesso, ma secondo me non ha neanche un fuoriclasse. Nemmeno Lautaro e Calhanoglu? Ottimi giocatori, non fuoriclasse. Guardate il centravanti: dilaga in serie A, fa fatica in Champions e ai mondiali perde il posto davanti ad Alvarez, del City. Il turco è bravo ma non spacciamolo per Xavi o Iniesta per favore”.