La Champions League si prepara a entrare in una nuova era, con un formato inedito che vedrà le squadre sfidarsi in un unico girone prima della fase a eliminazione diretta. L’Inter dovrà affrontare 8 gare prima degli eventuali ottavi (con anche l’ipotesi di uno spareggio).

Un numero maggiori di sfide, che i tifosi nerazzurri non potranno seguire in chiaro. La nuova Champions League, infatti, sarà trasmessa quasi integralmente a pagamento da Amazon Prime e Sky Sport. Quest’ultimom come riportato da Calcio e Finanza, trasmetterà una gara di ogni turno in chiaro, ma solo quelle riguardanti le big straniere.

Pertanto, c’è la conferma: le gare delle squadre italiane nella prossima stagione saranno visibili solamente attraverso la pay tv.