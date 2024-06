Dal Manchester United all’Inter, arriva gratis: contatti con l’agente

Ritorno di fiamma in casa Inter per uno degli obiettivi a lungo seguiti negli anni scorsi. Il club nerazzurro, a fronte della scadenza del contratto del calciatore, avrebbe infatti riallacciato i rapporti con il suo entourage per valutare la fattibilità dell’affare.

Si tratta di Victor Lindelof, difensore classe 1994 del Manchester United che a più riprese è stato accostato all’Inter in passato. Il centrale sta per entrare nell’ultimo anno di contratto con i Red Devils, ma potrebbe già essere ceduto questa estate a titolo definitivo.

Come riportato da CaughtOffside, Inter e Fenerbahce sono in questo momento le principali contendenti. Entrambi i club hanno iniziato a dialogare con il suo agente per sondare la volontà del calciatore. L’obiettivo dei nerazzurri è quello di aspettare la prossima estate per averlo gratis, mentre i turchi vorrebbero anticipare adesso l’investimento.

Il Fenerbahce avrebbe già chiesto al Manchester United di poter liberare Lindelof dal contratto con un anno di anticipo. Gli inglesi, però, vorrebbero incassare tra gli 8 e i 10 milioni di euro per lasciarlo andare subito.

Se le condizioni poste dai Red Devils non dovessero cambiare, difficilmente l’Inter farà passi in avanti nell’immediato. Il club nerazzurro, che sino al giugno 2025 potrà fare affidamento su de Vrij e Acerbi, non avrebbe problemi ad aspettare ancora un anno prima di prendere lo svedese a zero.