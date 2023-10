Le parole di Lukaku continuano a fare rumore. L’attaccante della Roma, direttamente dal ritiro del Belgio, è tornato sull’estate rovente che lo ha visto protagonista, raccontando come secondo lui siano state scritte parecchie inesattezze sul suo conto. In tanti, sui social e non solo, hanno replicato a tali dichiarazioni.

Tra questi, anche la Curva Nord, che si è esposta pubblicamente sull’argomento con una storia pubblicata sul proprio account Instagram: “Infame schifoso, non ci interessa quello che hai da dire. Non ci interessano le tue giustificazioni, non vogliamo minimamente sentire la tua voce. Se hai le palle (dubito), vieni al Meazza. Milano ti aspetta“.

Ecco allora che Inter-Roma, in programma il 29 ottobre, si preannuncia ancora più incandescente di quanto già ci si potesse immaginare. E con 50’000 fischietti a disposizione dei tifosi nerazzurri, nel primo ritorno a San Siro di Lukaku da avversario dell’Inter non ci sarà certo un clima da “bentornato”.