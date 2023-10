Dimarco sull’addio di Lukaku: “Vi racconto perché sono deluso”

Ospite del programma televisivo Stasera c’è Cattelan, Federico Dimarco ha parlato anche del mancato ritorno di Lukaku, mostrandosi abbastanza deluso per quello che è successo, anche perché i due avevano un rapporto di amicizia molto stretto in nerazzurro.

Queste le sue parole sulla vicenda.

“È successo quello che c’è scritto dappertutto. Personalmente ci sono rimasto un po’ male, perché sono stato vicino a lui tutto l’anno. Quindi è andata un po’ più sul personale? Non entro nel merito perché ora è in un’altra squadra. Ora torna a San Siro? Certo che siamo carichi, come per tutte le partite”.