Zhang vuole il rifinanziamento del prestito: ecco la sua decisione

Le vicende societarie dell’Inter creano sempre grande dibattito e ora potrebbe arrivare una novità importante in questo senso. Infatti, il presidente Steven Zhang ha preso una decisione in merito al rifinanziamento.

Come riportato da Tuttosport, il numero uno nerazzurro avrebbe affidato l’operazione a Goldman Sachs. Una decisione che allontanerebbe l’Inter da Oaktree al termine dell’attuale prestito (maggio 2024). Visto l’andamento dei mercati si prospetta un esborso economico maggiore rispetto a quello attuale.

Sempre secondo il quotidiano, sarebbe la testimonianza della volontà di Zhang di rimanere saldamente al comando dell’Inter anche in futuro. In ogni caso, le voci intorno all’Inter sarebbero diverse, con anche alcuni fondi americani, oltre al consorzio arabo, interessato alla società.

L’opinione di Passione Inter

La situazione attorno al destino societario dell’Inter non è di facile lettura. Le voci attorno a una possibile cessione non mancano, eppure da tempo la volontà di Zhang non sembra essere quella di un presidente in cerca di un acquirente.