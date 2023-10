Tornano i sudamericani ad Appiano Gentile: la loro condizione

Oggi pomeriggio Inzaghi riabbraccia tutti i suoi giocatori dopo la sosta per le nazionali. Ad Appiano Gentile, infatti, tornano i sudamericani, come da consuetudine gli ultimi a rientrare. Ora l’Inter avrà poche ore per preparare la delicata sfida contro il Torino.

Il tecnico nerazzurro dovrà fare diverse valutazioni, anche se è probabile che cercherà di puntare sui titolari. Per quanto riguarda l’attacco, c’è da capire chi affiancherà Thuram: Lautaro Martinez ha giocato solo pochi minuti contro il Perù, mentre Sanchez tutta la gara, mostrando ancora una condizione deficitaria.

Sulla fascia sinistra, invece, dovrebbe giocare Dimarco come da consuetudine, visto anche la titolarità (prima gara assoluta in nazionale) di Carlos Augusto nell’ultimo impegno con il Brasile.