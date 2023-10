Verso Torino-Inter: Barella stanco: Inzaghi cambia a centrocampo?

L’Inter è pronta a tornare in campo dopo la sosta ed è subito attesa da una trasferta complicata in casa del Torino. Sarà la prima di un ciclo di partite fondamentali per il futuro della stagione nerazzurra. Per questo motivo, Inzaghi dovrà saper gestire al meglio le forze dei suoi giocatori.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il tecnico potrebbe far riposare Barella, tornato stanco dagli impegni con la Nazionale Italiana. Al suo posto, potrebbe giocare Frattesi, in quello che dovrebbe essere l’unico cambio a centrocampo per Inzaghi. Il posto da Calhanoglu e di Mkhitaryan, infatti, non sembra essere in discussione.

L’opinione di Passione Inter

La gestione delle forze sarà decisiva per l’Inter di Inzaghi: i nerazzurri sono attesi da parecchie sfide impegnative e ci sarà bisogno di dare fondo a tutte le risorse a disposizione in rosa. Frattesi finora è rimasto un po’ ai margini, ma ora il suo minutaggio potrebbe aumentare considerevolmente.