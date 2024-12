Dimarco è il miglior esterno al MONDO: dall’estero arriva l’incoronazione

Le prestazioni di Federico Dimarco in questa stagione sono nuovamente su altissimi livelli e tra gol e assist si sta dimostrando ancora una volta un pilastro dell’Inter. La sua qualità offensiva e le grandi doti balistiche sono ormai sotto gli occhi di tutti.

Oggi, giorno seguente alla grandiosa vittoria per 0-6 dell’Inter sul campo della Lazio, il giornale spagnolo Sport ha elogiato l’esterno mancino nerazzurro incoronandolo come uno dei più forti al mondo nel suo ruolo. Certamente il bel gol e l’assist messi a referto contro i biancocelesti hanno quindi messo ancora più in mostra le qualità di Dimarco.

L’ex Verona e Parma viene descritto così dal quotidiano iberico: “Si parla spesso di Lautaro o Barella ma ci si dimentica di Dimarco. Il laterale nerazzurro vola sulla corsia sinistra, un vero e proprio treno che lavora nell’ombra per essere considerato il miglior esterno sinistro del mondo. È un autentico razzo sulla fascia. La concorrenza, poi, non è così agguerrita: solo pochi eletti come Theo Hernandez o Cucurella possono entrare in una discussione in cui l’italiano però sembra prevalere nettamente”.

L’elogio è quindi davvero straordinario per il laterale mancino dell’Inter che viene annoverato come uno degli esterni che prevale nettamente sulla concorrenza anche se confrontato con altri big del ruolo come il milanista Theo Hernandez oppure Cucurella del Chelsea. Continua quindi la grande stagione di Dimarco che l’Inter e i suoi tifosi vogliono tenersi stretto.