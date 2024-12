Unify League: cos’è la proposta della “nuova Superlega” fatta a UEFA e FIFA

È notizia di oggi che A22 Sports Management, l’azienda in cui è presente anche il presidente del Real Madrid Florentino Perez e che ha vinto il ricorso contro la posizione dominante della UEFA, ha in mente un nuovo torneo. Negli anni scorsi si era parlato molto della “Superlega“, competizione che è stata proposta da un gruppo di club europei ma poi naufragata.

Ora il gruppo ci sta riprovando e ha in mente una nuova competizione chiamata “Unify League“. Si tratta di una manifestazione compatibile con i calendari dei vari campionati nazionali e che è meritocratica a differenza della Superlega, una delle maggiori critiche che erano state rivolte al vecchio format e che ha portato al suo abbandono da parte di molti club.

A22 Sports Management ha inviato oggi a UEFA e FIFA una nuova proposta per riformare il calcio europeo e non solo. Dopo che nel dicembre 2023 il Tribunale Europeo aveva dichiarato regime di monopolio la gestione di questi vertici del calcio europeo, non si sono mai arrestati i piani per la creazione di una nuova competizione da parte del gruppo A22, che dovrà comunque convincere la UEFA per qualsiasi tipo di nuova riforma.

Questo nuovo progetto prevede delle competizioni continentali divise su quattro livelli: partendo dal basso troveremmo Union League, Blue League e poi la prima fascia divisa a metà tra Gold League e Star League. In ogni lega sono previste 32 partecipanti da ognuna delle 55 confederazioni calcistiche europee per un totale quindi di 96 squadre qualificate in base ai risultati nei campionati nazionali.

A confermare tutto è Bernd Reichart, CEO di A22, che spiega come questa riforma possa essere migliore per tutto il mondo del calcio e anche per i tifosi che non dovranno più pagare abbonamenti: “La competizione sarà trasmessa da Unify, una piattaforma streaming pensata per il tifoso. Unify offrirà la possibilità di vedere le partite in forma gratuita con pubblicità, così come abbonamenti premium a prezzi accessibili. In A22 siamo disponibili a lavorare con tutti i membri del mondo del calcio, inclusi UEFA e FIFA, per raggiungere il nostro obiettivo”.