Inter, numeri da sogno per Inzaghi: stabilito un RECORD assoluto

La super vittoria di ieri dell’Inter per 0-6 sul campo della Lazio ha fatto schizzare in cielo tutte le statistiche relative all’attacco nerazzurro e per il tecnico Simone Inzaghi ci sono tanti dati che vanno aggiornati e dei record incredibili che celebrano ancora di più questo 2024 della Beneamata.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, grazie ai sei gol di ieri l’Inter ha raggiunto la sorprendente quota di 40 gol reti realizzate in 15 partite di campionato, nessuno ha saputo far meglio e al secondo posto c’è l’Atalanta con 39 marcature ma Lautaro Martinez e compagni hanno pure una gara da recuperare, quella a Firenze.

Nell’anno solare 2024 i nerazzurri hanno inoltre segnato ben 47 gol soltanto in trasferta, si tratta di un record nella storia del club. Questi numeri fanno ovviamente gioire il tecnico Simone Inzaghi che naturalmente è apparso molto felice della prestazione dei suoi ragazzi al termine dell’incontro contro la sua ex squadra.

L’allenatore interista può esultare per altri due dati davvero notevoli: ieri hanno segnato 6 calciatori differenti ed è la prima volta che gli succede da quando allena. Infine fino a questo momento si contano ben 14 marcatori diversi per l’Inter in stagione, nessuno in Italia ha saputo fare di meglio.