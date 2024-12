VIDEO – Il commento di Repice al GIOIELLO di Barella

Tra i meravigliosi gol messi a segno ieri sera dall’Inter nella goleada in casa della Lazio, a conquistare il primo posto come miglior gesto tecnico della serata è stato senz’altro quello di Nicolò Barella.

Il centrocampista sardo, una volta stoppato il potente passaggio di Calhanoglu, ha contato i rimbalzi del pallone per lasciare andare un destro di controbalzo potentissimo e angolato, sul quale l’incolpevole Provedel non ha potuto far nulla sebbene la lunga distanza.

Una giocata che ha stupito Francesco Repice, noto commentatore che durante la radiocronaca di Lazio-Inter l’ha definita come una “rete prodigiosa”. Questo il suo commento sul gol in diretta: