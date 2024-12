Barella, le ultime dopo l’infortunio: Inzaghi ha preso una decisione

In una serata pressoché perfetta come quella di ieri sera in cui l’Inter è riuscita a segnare ben sei reti alla Lazio in trasferta, c’è una piccola macchia per Simone Inzaghi e la sua squadra che anche questa mattina ad Appiano Gentile ha tenuto banco.

Si tratta del problema fisico patito da Nicolò Barella nel corso della partita di ieri all’Olimpico di Roma. Nel secondo tempo della partita, il centrocampista sardo è infatti uscito dal campo lasciando entrare al suo posto Piotr Zielinksi.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, non c’è nessun grave problema muscolare per Barella ma dovrebbe trattarsi soltanto di un leggero affaticamento, motivo per il quale non si è nemmeno sottoposto ad esami strumentali per approfondire questo suo dolore.

Inzaghi comunque è dell’idea di non rischiare il suo numero 23 per la partita di Coppa Italia contro l’Udinese lasciando spazio ad altri centrocampisti in modo da riavere nella miglior forma l’ex Cagliari per la partita di lunedì sera contro il Como a San Siro.

Anche Federico Dimarco è uscito un po’ acciaccato dalla gara dell’Olimpico ma per lui non ci sono problemi di alcun genere visto che si è trattato soltanto di crampi. Inzaghi può dunque tirare un sospiro di sollievo in vista dei prossimi impegni.