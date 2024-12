Corsa Scudetto: cosa succede se due squadre arrivano prime a pari punti

La classifica di Serie A è davvero molto corta con tante squadre racchiuse in pochi punti e tutte con la possibilità di scavalcarsi vicendevolmente in ogni singola giornata. L’Inter si trova al momento in terza posizione a -1 dal Napoli ma con la possibilità di agganciare la capolista Atalanta in caso di vittoria nel recupero con la Fiorentina, visto che la Dea è a +3.

In questo scenario, essendo ormai giunti alle battute finali della prima metà di stagione, alcuni iniziano a domandarsi chi la spunterà a fine campionato. E se si ripresentasse questo equilibrio anche alla fine del girone di ritorno? Cosa accadrebbe in casa di arrivo in testa di due o più squadre a pari punti?

Il regolamento del campionato di Serie A da due anni a questa parte prevedere uno spareggio per dare alcuni verdetti decisivi come lo Scudetto oppure le squadre che retrocedono. Dunque, se l’Inter a fine campionato dovesse trovarsi in testa con lo stesso numero di punti di Napoli, Atalanta o di una qualsiasi altra squadra dovrà giocare uno scontro diretto per vincere il torneo.

Se invece il numero di squadre a pari punti fosse uguale o maggiore di tre, si giocherà comunque uno spareggio ma soltanto tra le due migliori posizionate nella classifica avulsa che si calcola con i seguenti criteri: