Dimarco tra i migliori esterni d’Europa: lo dicono i NUMERI

Federico Dimarco è stato il grande protagonista della sfida di ieri dell’Inter. L’esterno nerazzurro ha deciso la gara contro l’Empoli, grazie a una prodezza balistica di altissimo livello. Un pezzo di bravura da cineteca, che ha certificato il suo strepitoso inizio di stagione, da top assoluto in Europa.

E non è una affermazione esagerata, ma bene sostenuta dai numeri. Dimarco è il miglior esterno basso in Europa per numero di expected assist, con una precisione nei cross che lo inserisce nel 93esimo percentile. Anche a livello fisico i numeri certificano uno stato di forma eccezionale: nel 98esimo percentile per duelli vinti e nel 93esimo per conduzioni progressive.

Statistiche che certificano le ottime prestazioni fornite nelle prime gare della nuova stagione. Un miglioramento netto rispetto alla già ottima scorsa stagione, che ha prodotto, per ora, 1 gol e 3 assist in 6 presenze.