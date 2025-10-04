Dimarco SVELA: “Ecco la verità su quella frase contro Inzaghi”

Poco dopo la vittoria dell’Inter contro la Cremonese, Federico Dimarco, ha commentato questo successo della sua squadra nel sesto turno di Serie A con le seguenti parole.

ASSIST – “Pio Esposito e Bonny sono due grandissimi ragazzi che si sono integrati subito alla grande. Sono giocatori forti e si stanno ambientando bene. Anche Thuram mi ha detto che sono quello delle prime volte, visto che gli avevo fatto fare il suo primo gol all’Inter”.

CRESCITA – “Stiamo lavorando bene, ci sono stati due passi falsi e una squadra come l’Inter non può permettersi due sconfitte nelle prime tre partite. Dobbiamo continuare così, oggi abbiamo fatto una partita impressionate e siamo stati dominanti dall’inizio alla fine. Peccato solo per quel gol perché non volevamo prenderlo. In questo ciclo di partite siamo ripartiti alla grande, anche contro la Juventus avevamo giocato bene secondo me”.

INZAGHI – “Cerco sempre di rubare un tempo di gioco all’avversario. Noi in squadra abbiamo tanti inserimenti e mi posso permettere di avere sempre due o tre tipi di giocate differenti. Inzaghi? Avevo semplicemente risposto a una domanda che mi era stata fatta. Non posso dire nulla di quei 4 anni in cui mi sono trovato benissimo e ne ho sempre parlato benissimo sia con lui che col suo staff”.