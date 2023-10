Il sogno di Dimarco: “Spero di diventare una bandiera dell’Inter”

Le bandiere nel calcio moderno non esistono più. Una frase che ormai abbiamo sentito tante volte e che, con il passare del tempo, probabilmente sentiremo sempre più spesso. Ma c’è un giocatore che vuole provare a invertire il trend e legarsi per sempre ai colori della sua squadra del cuore. Questo giocatore è Federico Dimarco, che in un’intervista rilasciata a Sport Mediaset ha espresso il suo desiderio: “Spero di diventare una bandiera dell’Inter, è il mio sogno. E non vedo alcun problema da qui in avanti”.

Di seguito le dichiarazioni del laterale italiano all’emittente:

RIVALI SCUDETTO – “Sicuramente il Napoli perché ha vinto l’anno scorso, poi ci sono Milan e Juve, lotteremo tutti fino alla fine per l’obiettivo”.

RIPARTIRE DALL’ANNO SCORSO – “Quello che abbiamo fatto l’anno scorso è straordinario, la storia dell’Inter parla chiaro, non capita spesso di arrivare in fondo a una competizione così. Penso che quest’anno dobbiamo ripartire da quanto abbiamo fatto l’anno scorso, sappiamo che non è facile, però diciamo che siamo a buon punto. Non ci deve essere paura di nessuno, sono partite di calcio, facciamo questo lavoro per giocare le partite importanti. Il nostro segreto è divertirsi e lavorare forte“.

THURAM – “Marcus lo conoscevo già perché avevamo giocato contro da giovani, ma tutti i nostri attaccanti stanno facendo bene”.