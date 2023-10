In arrivo la Superlega UEFA? Ecco come sarà secondo le indiscrezioni

Potrebbero arrivare novità sconvolgenti per il futuro del calcio europeo. Secondo alcune indiscrezioni arrivate dalla Spagna, con El Pais e Marca in prima fila, Alexsander Ceferin sarebbe al lavoro per rivoluzionare completamente il formato delle competizioni europee.

L’idea del presidente UEFA, che dovrebbe prendere il via nel 2027, sarebbe quella di creare tre divisioni ((Super League, Europa League e Aspirant League), che andrebbero a sostituire gli attuali campionati e le competizioni europee.

Si tratterebbe di 3 leghe, composte da 18 squadre ciascuno, con un proprio sistema di promozioni e retrocessioni (avvicendamento di 2 squadre tra la prima e la seconda divisione, e 4 tra la seconda e la terza). Sempre secondo queste voci, Ceferin avrebbe il benestare dell’Eca (Associazione dei club europei), che ha a capo il presidente del Paris Saint-Germain, Al-Khelaifi.

Tuttavia, la stessa UEFA ha voluto subito smentire questi rumour con un secco comunicato:

“La UEFA non sta lavorando a nessun nuovo progetto del genere. L’opposizione della UEFA verso qualsiasi tipo di cosiddetta Superlega è ben documentata e le voci che suggeriscono qualcosa di diverso sono del tutto infondate. Attendiamo con impazienza l’introduzione del nuovo formato delle competizioni per club a partire dal 2024, che mantiene il principio secondo cui il rendimento nazionale è la chiave per la qualificazione e consentirà ai tifosi di vedere ancora più partite europee importanti, un migliore equilibrio competitivo e una competizione aperta, dove ogni partita conta”.