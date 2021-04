Djorkaeff ricorda Ronaldo: “Faceva cose folli, in partita come in allenamento. Moratti…”

L'ex interista ha vinto una Coppa Uefa

In un'intervista a L'Equipe il talento francese ha ricordato i suoi momenti in maglia interista, ed in particolare il talento di Ronaldo: "Il migliore con cui abbia mai giocato, faceva cose folli e non c'era distinzione per lui tra partita ed allenamento. A volte ci fermavamo per guardarlo mentre correva in area di rigore tra due o tre avversari. Anche il mister Simoni si divertiva, il miglior allenatore mai avuto. Per me è stato come un padre, a Natale ci regalò uno schiaccianoci".