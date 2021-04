Lukaku miniera d’oro: vale il 17% dell’Inter. Calcolato il “costo” di ogni gol

105 milioni il suo valore

Il suo arrivo chiacchierato ed un inizio di avventura con l' Inter non entusiasmante non lo hanno abbattuto, anzi: Romelu Lukaku ad oggi è il leader di questa squadra e degli 80 milioni - o poco più - spesi nell'estate del 2019 non c'è alcuna traccia. Anzi, l'attaccante belga a furia di prestazioni convincenti e gol decisivi, ha addirittura aumentato il suo valore di mercato.

Dallo studio emerso da KPMG Football Benchmark, Lukaku incide per il 17% sul valore dell'intera rosa nerazzurra con 105 milioni di euro, il quarto in Italia alle spalle di De Paul, Belotti e Torino. L'analisi però non finisce qui: sotto la lente d'ingrandimento infatti sono stati inseriti anche i gol dei giocatori che hanno segnato più di 10 reti in Serie A ed il loro "costo".