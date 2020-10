Domenghini sul mercato: “L’Inter ha una bella rosa, ma manca un terzino. La Juve? Debole a centrocampo”

Angelo Domenghini, ex calciatore nerazzurro negli anni della Grande Inter, ha parlato ai microfoni di TMW anche del mercato della sua ex squadra di club.

Domenghini ha dichiarato: “Finalmente l’Inter ora ha una rosa numericamente all’altezza, ha 8 centrocampisti e può cambiare formazione ogni domenica, pur tenendo sempre in campo tanti fuoriclasse. I 5 cambi in questo senso aiutano l’allenatore a far giocare tutti e a non scontentare nessun calciatore importante. Secondo me comunque manca un terzino, ma la rosa è molto competitiva”.

“La Juve mi sembra debole a centrocampo, in difficoltà. Al fianco di Arthur servirebbe un altro centrale. Per la classifica occhio al Milan: tutti corrono tanto e Ibra fa ancora la differenza”.

