Sorteggi Champions League, il commento di Zanetti: “Girone equilibrato, non c’è solo il Real Madrid. Ce la giocheremo”

È nata oggi la nuova Uefa Champions League, con il sorteggio che ha definito i gironi di quella che sarà la prossima edizione della massima competizione. L’Inter affronterà Real Madrid, Shakhtar Donetsk e Borussia Mönchengladbach. Ai microfoni di Sky Sport ha parlato la bandiera nerazzurra Javier Zanetti.

Ecco le sue parole: “Un girone molto equilibrato, ce la giocheremo. Bisogna affrontare le partite consapevoli delle difficoltà che ci saranno. Possiamo fare qualcosa di importante. Non c’è solo il Real, anche le altre due squadre sono attrezzate per competere alla stessa maniera. Dovremo essere molto concentrati per affrontare ogni partita. La Champions League è una competizione che bisogna capire in che momento si gioca. Speriamo che noi saremo nella migliore condizione possibile”.