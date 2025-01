Doppio FORFAIT a centrocampo: emergenza TOTALE per l’Inter

Una vera e propria maledizione sembra essersi abbattuta nelle ultime ore su Appiano Gentile. Dopo l’infortunio di Yann Bisseck, ufficializzato questa mattina dal club nerazzurro, altri due calciatori potrebbero perdersi la prossima partita dell’Inter in campionato nella trasferta con il Venezia.

Stando agli aggiornamenti dall’ultima seduta di allenamento, si prevede una fortissima emergenza anche per il centrocampo nerazzurro. Mkhitaryan non è infatti al meglio della condizione e potrebbe alzare bandiera bianca per la sfida di domenica. Anche Frattesi non sta benissimo per un fastidio al bicipite femorale e la sua presenza è dunque a rischio.

A queste due incognite, a cui Inzaghi darà una risposta definitiva dopo la rifinitura in programma domani, va ricordata l’assenza già annunciata di Hakan Calhanoglu. Le condizioni del centrocampista turco sono in netto miglioramento, ma difficilmente riuscirà a farcela per esserci in panchina.