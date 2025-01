Inzaghi perde un altro titolare: infortunio ufficiale e stop lungo

Ancora brutte notizie in casa Inter a pochi giorni dalla trasferta con il Venezia. Nonostante il ritorno in gruppo di Benjamin Pavard, che verrà dunque convocato per la gara di domenica, l’emergenza difesa andrà avanti per Simone Inzaghi che questa mattina ha perso un altro titolare per infortunio.

Dopo aver lavorato a parte nella giornata di ieri per qualche acciacco rimediato nella finale di Supercoppa Italiana, questa mattina Yann Bisseck si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione muscolare. Il centrale tedesco, dunque, non sarà a disposizione per Venezia-Inter.

Comunicato ufficiale dell‘Inter sull’infortunio di Yann Bisseck: “Yann Bisseck si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato una distrazione muscolare agli adduttori della coscia sinistra. La sua situazione sarà rivalutata la settimana prossima”.

Per uno stop di questa entità, si prevedono tempi di recupero particolarmente lunghi. Bisseck dovrebbe rimanere ai box per circa venti giorni. Un colpo durissimo per Inzaghi che perde il difensore in un momento cruciale della stagione.