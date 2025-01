Tegola Inter, infortunio SERIO per Bisseck: quando torna in campo

Notizia pesantissima quella diffusa questa mattina dall’Inter con un comunicato ufficiale. Yann Bisseck, rientrato con qualche problemino fisico dal doppio impegno in Supercoppa Italiana, si è infatti sottoposto nelle scorse ore ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione muscolare agli adduttori della coscia sinistra.

Un colpo durissimo per Simone Inzaghi che appena ieri aveva ritrovato Benjamin Pavard in gruppo, ma che oggi ha perso subito un’altra pedina fondamentale del suo reparto difensivo. Per il centrale tedesco si prevedono infatti tempi di recupero particolarmente lunghi, simili a quelli che hanno accompagnato il rientro del compagno francese.

Per uno stop di questo genere, Bisseck rischia di rimanere ai box per circa due/tre settimane. L’obiettivo del difensore, non semplice da centrare, è quello di tornare a disposizione tra i convocati dell’Inter per il derby di campionato con il Milan del prossimo 2 febbraio.