L’Inter prepara il nuovo colpo alla Palacios: tempistiche e profili

Il piano di mercato dell‘Inter nel 2025 prevede un chiaro ringiovanimento della rosa di Simone Inzaghi perché questo è uno degli intenti di Oaktree al fine di abbassare l’età media dell’organico nerazzurro, uno dei più “vecchi” sia in Serie A che in Champions League.

L’acquisto della scorsa estate di Tomas Palacios è un evidente segnale di questa politica introdotta dalla nuova proprietà, un innesto arrivato negli ultimissimi giorni di mercato di agosto dopo una lunga trattativa. In questa sessione di gennaio potremmo rivedere un altro arrivo di questo calibro con i dirigenti nerazzurri che stanno seguendo proprio alcune piste simili.

Un nome molto quotato per l’Inter e anche per altre importanti squadre europee in questo periodo di mercato è quello di Juma Bah, classe 2006. Il giovane centrale difensivo del Real Valladolid è uno dei prospetti migliori del panorama spagnolo e su di lui ci sono gli scout nerazzurri ma anche tanta concorrenza.

Da non sottovalutare nemmeno il fronte sudamericano dove l’Inter segue ben due calciatori che sono Tomás Perez, centrocampista centrale nato nel 2005 e Mateo Silvetti, ala offensiva classe 2006. Entrambi giocano nel Newell’s Old Boys.

Questi ultimi due talenti anche il Paese di provenienza uguale a Palacios. Più in generale in questa sessione di mercato di gennaio non si può escludere che l’Inter piazzi un colpo negli ultimi giorni per iniziare il processo di ringiovanimento e al contempo regalare una pedina in più ad Inzaghi nel ruolo in cui lo reputeranno più utile per la seconda parte di campionato.