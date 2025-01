Quanto guadagna l’Inter dalla nuova Champions League: cifra RECORD

Il nuovo format della Champions League ha permesso di allargare a 36 il numero di squadre partecipanti e di non vedere più la suddivisione in otto gironi bensì ora c’è una classifica unica che premia chi avrà il rendimento più costante. Sono aumentate anche da 6 ad 8 il numero di gare che ogni squadra gioca prima della seconda fase, quella ad eliminazione diretta che parte come sempre da febbraio.

Queste nuove regole hanno consentito alla UEFA di ricavare molti più soldi da sponsor e diritti TV e quindi di conseguenza aumentano anche i premi destinati alle singole squadre. Come riportano oggi i colleghi de La Gazzetta dello Sport, l’Inter è la squadra italiana che può incassare di più dalla nuova Champions League e addirittura la seconda in tutta Europa in caso di pass diretto per gli ottavi.

La formazione di Simone Inzaghi è infatti l’italiana con più chance di ottenere un posto tra le prime otto in classifica andando così ad evitare il turno di spareggio che giocheranno le squadre piazzate dal 9° al 24° posto. L’Inter in tal modo potrebbe guadagnare ben 75 milioni di euro dalla UEFA, un bottino che soltanto il Liverpool primo in classifica supererebbe con i suoi 83 milioni di euro.

Chi dovesse riuscire a spingersi fino alla vittoria finale di questa coppa, oltre al prestigio e al blasone del portare portare a casa il torneo più importante d’b, riuscirà inoltre ad accumulare una cifra record pari a 140 milioni di euro. Si tratta di un incasso davvero eccezionale per qualsiasi club partecipanti alle competizioni UEFA.

Le altre società italiane invece sono ancora più in bilico tra un posto nelle prime otto e una qualificazione per i playoff: la Juventus e l’Atalanta possono ricavare un massimo di 70 milioni di euro mentre il Milan 60, chiude tra le squadre di Serie A ovviamente il Bologna che è ad un passo dall’eliminazione e che può puntare a non più di 32 milioni di euro di guadagno da questa nuova Champions League.