Di Marzio svela le DUE nuove trattative dell’Inter

Prende il via in modo concreto la caccia a quei giovani talenti che l’Inter per volere della nuova proprietà Oaktree ha intenzione di portare ad Appiano Gentile nel corso del 2025 per abbassare l’età media della rosa di cui dispone oggi il tecnico Simone Inzaghi.

Ci sono infatti novità, rilanciate dalla redazione di Gianluca Di Marzio, che vedono i nerazzurri interessati a due talenti del calcio argentino. I nomi sono quelli di Tomás Perez, di ruolo centrocampista centrale, e poi quello di Mateo Silvetti, che è invece un’ala offensiva. Entrambi giocano nel Newell’s Old Boys e il primo è un classe 2005 mentre il secondo è nato nel 2006.

Il rapporto dell’Inter con il calcio argentino è sempre stato molto stretto con tantissimi giocatori che negli anni sono arrivati a vestire i colori nerazzurri giungendo proprio da questo Paese. Potrebbero essere questi due dei talenti più interessanti che il braccio destro di Piero Ausilio, ovvero Dario Baccin, ha notato nei mesi di novembre e dicembre durante il suo viaggio sudamericano da osservatore.