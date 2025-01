Sozza STRONCATO dai giornali: “Si perde episodi chiari, sbaglia partita”

Sono piovute parecchie critiche nel corso delle ultime ore nei confronti dell’operato dell’arbitro Simone Sozza, alla direzione della finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Milan. Sono state diverse le scelte discutibili prese dal direttore di gara ieri sera, tra cui la mancata segnalazione di un fallo piuttosto evidente commesso da Morata ai danni di Asllani appena prima la rete rossonera del 2-1.

Per questa ragione i principali quotidiani sportivi in Italia hanno ritenuto insufficiente l’arbitraggio di Sozza nelle pagelle di questa mattina:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5 – Si perde o giudica in maniera differente episodi piuttosto chiari. Almeno gestisce con buonsenso la baruffa Barella-Leao nata (forse) da un equivoco.

CORRIERE DELLO SPORT 5 – Non è questo l’arbitro sul quale l’Italia dovrebbe puntare: sbaglia partita Sozza, tecnico (falli chiari non fischiati) e disciplinare (il giallo al Çalhanoglu al 13’? Il fallo e giallo per Theo Hernandez su Dumfries al 34’? quello per Thiaw su Barella?) assolutamente rivedibile, finisce per incidere su una gara facile alla fine da dirigere (avete presente il derby di Roma?). Fra le cose peggiori, il richiamo a Leão (e Barella) con il portoghese che proprio non lo calcola e lui, passivamente, non fa nulla. Male.

TUTTOSPORT 5.5 – Mancano alcuni falli non visti.