TUTTI i nomi per il mercato dell’Inter dalla missione in Sudamerica di Baccin

Come successo più volte negli ultimi anni, il vice direttore sportivo dell’Inter Dario Baccin ha trascorso diversi giorni in Sudamerica per una spedizione di mercato in piena regola. Il dirigente nerazzurro, infatti, aveva il compito di visionare da vicino alcuni dei migliori talenti del calcio argentino e non solo.

In attesa di scoprire le qualità di Tomas Palacios, giovane difensore prelevato dall’Inter la scorsa estate dopo essere stato notato in uno dei viaggi di Baccin, tra i migliori esempi dell’opera di scouting del club nerazzurro in Sudamerica degli ultimi anni rimane Lautaro Martinez. L’attaccante, noto in Europa già ai tempi del Racing de Avellaneda, era seguito da altri top club come Atletico Madrid e Real Madrid.

Blancos che saranno ancora una volta rivali dei nerazzurri per uno dei nomi più importanti della spedizione in Argentina interista. Stiamo parlando di Franco Mastantuono, gioiello del River Plate legato però da una clausola rescissoria da 41 milioni di euro.

Oltre al fortissimo fantasista classe 2007, questa mattina il Corriere dello Sport ha citato altri profili che sono stati attenzionati proprio da Baccin nel viaggio in Sudamerica. Da Marco Di Cesare, centrale 22enne di proprietà del Racing, ad un altro difensore come Tobias Ramires, 18enne dell’Argentinos Juniors ma attualmente fermo per un infortunio muscolare.

Occhi puntati da parte dell’Inter, infine, su altri due astri nascenti. Il primo è Thiago Fernandez, esterno offensivo Velez Sarsfield seguito pure dal Liverpool. Il secondo è Gonzalo Petit, profilo meno noto rispetto ai precedenti ma assai talentuoso: attaccante uruguayo classe 2004 che gioca nel Nacional.