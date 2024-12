Clamoroso dalla Spagna: “L’Inter riporta Mané in Europa”

Indiscrezione che ha dell’incredibile e che arriva direttamente dalla Spagna. A riportarlo è il diario Sport, secondo cui l’Inter sarebbe sulle tracce di un ex stella del Liverpool approdata nell’estate 2023 in Arabia Saudita alla corte dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e dell’ex nerazzurro Marcelo Brozovic.

Il calciatore di cui si parla è Sadio Mané, esterno velocissimo che per anni è stato dominante in Premier League e non solo. Stando all’informazione riportata dal quotidiano spagnolo, l’attaccante senegalese avrebbe voglia di tornare in Europa e chiudere la sua esperienza in Arabia.

Pare che solo l’Inter si sia di recente interessata a Mané per assecondare questo suo desiderio.

L’opinione di Passione Inter

Corre l’obbligo in questo caso di commentare la notizia di calciomercato che arriva dalla Spagna ed esprimere delle riflessioni. Quello che riguarda Mané, infatti, sembra essere quanto di più distante dai profili ricercati da Oaktree in entrata. Il nuovo fondo statunitense proprietario dell’Inter ha tracciato dalla scorsa estate una via ben precisa, che consiste nell’investimento delle proprie risorse economiche su calciatori giovani e con potenziale da sviluppare. Da qui, considerate pure le elevate richieste dell’ex Liverpool per l’ingaggio, appare poco probabile che l’Inter possa decidere nei prossimi mesi di tentare seriamente di riportare Mané in Europa.