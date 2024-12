“Colpo grosso dell’Inter”: svelata la NUOVA strategia di Marotta

Potrebbero non arrivare la tanto attese notizie che i tifosi nerazzurri si aspettano di sentire in vista di gennaio. Quello invernale, infatti, si prospetta per l’Inter come un mercato poco esaltante e povero di colpi in entrata.

Al contrario, invece, la prossima estate Marotta e Ausilio potrebbero scatenarsi con innesti di un certo livello. A riportarlo è stato Matteo Barzaghi di Sky Sport, ospite sul canale Youtube del fratello Marco. Secondo il giornalista, infatti, i dirigenti dell’Inter starebbero preparando per giugno il grosso delle operazioni per rinforzare l’organico.

Queste le ultime sul mercato: “Secondo me non succederà granché a gennaio. Mi aspetto qualcosa per giugno, anche di grosso, ma a gennaio no. Mi aspetto che a giugno ci siano decisioni su ruoli importanti, ci sarà da sistemare la questione difesa, ci sarà una punta da prendere. A giugno mi aspetto degli interventi, adesso no”.