Mondiale per Club, SVOLTA sui diritti tv in Italia: ECCO dove vederlo

Dopo mesi e mesi di ricerca, finalmente sta per arrivare una svolta decisiva sull’assegnazione dei diritti televisivi per il prossimo Mondiale per Club 2025.

Stando alle informazioni raccolte da Calcio&Finanza, sarebbe in dirittura d’arrivo l’accordo tra la FIFA e Dazn per la trasmissione delle partite del nuovo Mondiale per Club della prossima estate. La competizione, che vedrà la partecipazione di 32 squadre tra cui Inter e Juventus come uniche due italiane, si svolgerà seguendo la modalità di un tradizionale Mondiale per Nazionali.

Non è ancora nota la cifra dell’intesa finale per l’assegnazione dei diritti tv, ma Dazn sarebbe vicinissima a chiudere l’affare. Una volta sancito quest’accordo, unitamente a quelli globali su cui il presidente Gianni Infantino ha lavorato negli ultimi mesi, verrà definito anche il montepremi per ogni squadra partecipante.

Domani, nel frattempo, si entrerà nel vivo con i sorteggi della fase a gironi che avranno luogo a Miami a partire dalle 19.00 (ora italiana) e che potrete seguire LIVE qui su Passione Inter.