Non solo Pavard, ansia Inzaghi: “In dubbio per Inter-Parma”

Mancano due soli giorni alla quindicesima giornata del campionato di Serie A che vedrà l’Inter scendere in campo venerdì alle 18.30 contro il Parma. Nerazzurri che tornano a San Siro dopo lo spavento di Firenze, nel match giustamente sospeso per via del malore avvertito da Edoardo Bove al quarto d’ora del primo tempo.

Per quanto riguarda le ultime indicazioni in vista di Inter-Parma, come riportato da Sky Sport proseguono le terapie per Pavard. Il rientro del francese è atteso solamente per fine dicembre in modo da poter tornare al meglio per la Supercoppa Italiana di inizio gennaio. Rimanendo sul reparto arretrato, sono in rialzo le quotazioni di Carlos Augusto, mentre Acerbi rimane ancora in forte dubbio.

Queste le ultime di Andrea Paventi: “Nell’allenamento odierno è tornato a lavorare con i compagni Arnautovic. Carlos Augusto ha fatto quasi tutto con il gruppo ed è recuperato per il Parma, Acerbi ha alternato il lavoro in palestra e in campo e rimane dubbio per venerdi. Terapie per Pavard”.