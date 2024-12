ALLARME attacco per Leverkusen-Inter: “Non promette bene”

Il percorso in Champions League dell’Inter è stato fin qui praticamente perfetto, con i nerazzurri che hanno fatto importanti passi in avanti in ottica qualificazione, con 13 punti in 5 giornate. Un balzo decisivo, però, potrebbe arrivare nella prossima sfida, in casa del Bayer Leverkusen.

Si tratta della gara più complicata, almeno sulla carta, di quelle rimase, ma l’Inter potrebbe affrontare la gara della BayArena con un leggero vantaggio. Xabi Alonso, infatti, ha perso un altro pezzo del suo attacco, nella gara di Coppa di Germania di ieri, contro il Bayern Monaco.

“Non promette bene”, queste le parole del tecnico spagnolo nella conferenza stampa post-partita, dopo l’infortunio di Patrick Schick, uscito dal campo per un problema muscolare al polpaccio. L’infortunio del giocatore ceco si somma a quello di Boniface e potrebbe costringere Xabi Alonso a presentarsi alla sfida contro l’Inter con il solo Stepanov (classe 2007) come punta di ruolo.