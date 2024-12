L’Inter segue la linea Oaktree: CINQUINA di nomi dall’Argentina

Le prossime sessioni di calciomercato porteranno delle inevitabili novità in casa Inter. Questo perché con il passaggio da Suning a Oaktree, la filosofia del club deve necessariamente prendere una strada diversa, con il fondo americano che punta tanto sugli investimenti su giovani talenti.

Ecco allora che Dario Baccin, come riportato da Tuttosport, ha individuato una cinquina di nomi validi in quest’ottica, tutti provenienti dalla sua ultima missione in Argentina e in grado di coprire ogni reparto, dalla difesa, alla fantasia sulla trequarti.

In quest’ultima categoria rientrano Kevin Zenon e Exequiel Zeballos, entrambi del Boca Juniors, con il primo in rottura con gli argentini, ma anche nel mirino del Napoli. Occhio anche alla clausola rescissoria da 15 milioni di euro. Più costoso, invece, il sogno Franco Mastantuono dal River Plate.

Per la difesa, invece, il nome in cima alla lista dei desideri sarebbe quello di Marco Di Cesare, centrale del Racing Club, monitorato anche dalla Nazionale Italiana. Sempre viva, infine, la pista che porta ad Agustin Giay del San Lorenzo, vecchio pallino di Ausilio e Baccin, che potrebbe essere l’erede di Dumfries.