Verso Inter-Parma: la decisione su Carlos Augusto e Acerbi

L’Inter si prepara a tornare in campo dopo la gara sospesa contro la Fiorentina. Venerdì 6 dicembre, i nerazzurri affronteranno il Parma, in una sfida fondamentale per non permettere al Napoli di staccarsi ulteriormente in classifica.

Per la sfida di San Siro, Inzaghi spera di recuperare Carlos Augusto e Acerbi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, entrambi ieri hanno lavorato sia in palestra che sul campo, con l’obiettivo di tornare a disposizione del tecnico.

Il brasiliano sembra essere leggermente più avanti rispetto al centrale italiano, ma per entrambi una decisione potrà essere presa solo a ridosso della gara, dopo che lo staff dell’Inter avrà valutato giorno per giorno le loro condizioni.