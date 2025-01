Chi è Juma Bah, il gigante che ha stregato mezza Europa a sorpresa

Uno dei talenti entrati con prepotenza durante le ultime settimane nella lista degli obiettivi dell’Inter sul mercato, è Juma Bah. Il difensore classe 2006, di proprietà del Real Valladolid, si sta mettendo in mostra nel campionato spagnolo con prestazioni che non sono di certo passate inosservate. Oltre al forte pressing della Premier League, di recente nei suoi confronti è pure scattato l’interesse da parte del club nerazzurro.

Bah Inter

Come ripetiamo da mesi, con l’approdo di Oaktree sono cambiate le esigenze di mercato in casa Inter. Il fondo statunitense, divenuto la scorsa estate nuovo proprietario del club, ha imposto un ringiovanimento dell’organico tra gli obiettivi da raggiungere a stretto giro. Su queste indicazioni, dunque, si è sviluppato l’ultimo mercato interista che ha portato a Milano il giovane Tomas Palacios.

In quest’ottica rientra perfettamente anche il profilo di Juma Bah. Il difensore, inizialmente aggregato alla seconda squadra del Valladolid, è riuscito in pochissimo tempo a sviluppare parte del suo potenziale diventando un elemento centrale della prima squadra. Calciatore giovane e con grande talento, perfetto per il nuovo piano di sviluppo della nuova Inter di Oaktree.

Bah Transfermarkt

Juma Bah è un difensore di proprietà del Valladolid che lo ha prelevato la scorsa estate dall’AIK Freetong in prestito con la possibilità di riscattarlo. Pare che il club spagnolo abbia già deciso di esercitare l’opzione di acquisto sul difensore sierraleonese, per il quale vorrebbe successivamente includere una clausola di rescissione che potrebbe superare i 100 milioni di euro. Stando all’ultimo aggiornamento di Transfermakt, il cartellino di Bah viene valutato un milione di euro.

Carriera Bah

Nato a Freetown l’11 aprile del 2006, Juma Bah è un difensore dotato di grande struttura fisica. Dopo essersi messo in evidenza nel torneo di Viareggio 2023 con il Kallon FC, è entrato nei radar dei principali club europei. Una carriera sin qui breve per il giovanissimo difensore, transitato prima Moldavia e poi per poche settimane in Svezia all’AIK Solna, prima di essere ceduto in prestito con diritto di riscatto la scorsa estate dall’AIK Freetong al Valladolid.

Aggregato inizialmente alla formazione B degli spagnoli, Bah è stato subito promosso in prima squadra diventando in poco tempo un perno centrale del reparto difensivo. Calciatore che sta impressionando in questa stagione e che con ogni probabilità finirà in una big nel corso dei prossimi mesi.

Bah skills e caratteristiche

Come anticipato, Juma Bah fa della forza fisica una delle principali caratteristica grazie anche ai 195 centimetri di altezza. Giocatore ben strutturato, dominante dal punto di vista fisico come testimoniano alcune statistiche. Paragonato ai difensori dei top cinque campionati in Europa, rientra nel 5% dei migliori per duelli aerei vinti e nel 6% migliore per percentuale di duelli aerei vinti.

Inoltre rientra nell’1% per spazzate a liberare l’area, nel 20% tra i migliori per palloni bloccati e ben sopra la media per intercetti. Legato alle caratteristiche prettamente difensive che fanno di lui un centrale abbastanza pulito negli interventi, Bah si distingue anche per i pochi cartellini ricevuti.

Del centrale sierraleonese colpisce inoltre la capacità nella gestione del pallone. Questo perché nei primi anni di carriera Bah veniva prevalentemente utilizzato come centrocampista, da qui l’accostamento iniziale a Paul Pogba. Successivamente l’intuizione di uno degli allenatori incontrati durante il suo percorso di crescita di arretrare il suo raggio d’azione sulla linea dei difensori. Da centrale, però, Bah ha mantenuto alcune delle qualità affinate a centrocampo, specialmente nella precisione dei passaggi.