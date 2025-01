Assalto dell’Al-Hilal per Barella: offerto contratto MONSTRE

Dopo aver avuto modo di osservarlo e apprezzarlo da vicino, l’Al-Hilal nelle scorse ore ha mosso un primo importante passo verso Nicolò Barella. Il ricco club saudita, infatti, ha avanzato una maxi proposta di contratto al centrocampista dell’Inter con la speranza di poter strappare un sì.

Come riferito questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il club in cui oggi militano ex campioni della Serie A come Milinkovic-Savic e Koulibaly, ha offerto a Barella un contratto da circa 18 milioni di euro netti a stagione. Per intenderci, parliamo di un ingaggio tre volte superiore a quello percepito dall’Inter dopo l’ultimo rinnovo di contratto.

Ricevuto il sondaggio faraonico dall’Arabia Saudita, Barella non ci ha pensato due volte prima di rispedire la proposta al mittente. Il calciatore ha nella testa solamente l’Inter e non vede l’ora di potersi prendere la rivincita della sconfitta in Supercoppa Italiana con la vittoria del campionato.

Il centrocampista sardo è nel pieno della carriera, è legatissimo ai colori nerazzurri e non ha alcuna intenzione di abbassare il livello, nonostante la possibilità di giocare comunque il Mondiale per Club il prossimo giugno prospettata dallo stesso Al-Hilal.