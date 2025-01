Tabloid sicuri: “Zinchenko SUBITO all’Inter, c’è l’offerta”

Dall’Inghilterra nelle scorse ore è venuto fuori il nuovo possibile obiettivo dell’Inter per il mercato di gennaio. A riportarlo è stato il The Sun che ha accostato il club nerazzurro ad un calciatore in uscita dall’Arsenal dopo lo scarso minutaggio che gli è stato concesso in questa stagione da Mikel Arteta.

Stiamo parlando di Oleksandr Zinchenko, esterno ucraino cresciuto per diversi anni sotto lo sguardo di Pep Guardiola al Manchester City prima di passare ai Gunners. Con l’arrivo di Riccardo Calafiori dal Bologna e a causa della concorrenza con Jurrien Timber, il terzino ha ridotto sensibilmente il suo minutaggio fino a diventare una seconda o addirittura terza scelta a tutti gli effetti del tecnico spagnolo.

Secondo il tabloid inglese, dunque, l’Arsenal sarebbe disposto ad aprire ad un’offerta nei suoi confronti già a partire da questa sessione. In questo contesto, viene riportata la volontà dell’Inter di presentare entro il mese di gennaio un’offerta per Zinchenko.

Il club nerazzurro è al momento ampiamente coperto sulla corsia di sinistra: oltre a Dimarco, Simone Inzaghi si ritrova anche Carlos Augusto e Buchanan come alternative. L’eventuale approdo di Zinchenko, però, potrebbe far traslocare definitivamente il brasiliano nei tre di difesa da vice Bastoni, come più volte utilizzato dal tecnico anche in questa stagione.