Inzaghi torna a sorridere: RIECCO un titolare dopo due mesi

Dopo l’incubo infortuni degli ultimi giorni durante la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, per Simone Inzaghi riecco finalmente delle buone notizie. Al rientro ad Appiano Gentile, dopo aver concesso due giorni liberi ai suoi, il tecnico dell’Inter questa mattina si ritroverà in gruppo un titolare in più.

Come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, dopo quasi due mesi di assenza dopo l’infortunio muscolare accusato in Champions League contro il Lipsia, Benjamin Pavard ha completato il recupero e potrà finalmente tornare ad allenarsi in gruppo. Il difensore francese non verrà mandato in campo dal primo minuto contro il Venezia, ma farà quantomeno parte dei convocati.

Una scelta in più per il reparto arretrato, dove Inzaghi nelle ultime settimane ha dovuto sempre schierare gli stessi uomini in piena emergenza. Per domenica, in ogni caso, verrà riproposto l’ormai consueto terzetto composto da Bisseck, de Vrij e Bastoni: tutti e tre sono usciti acciaccati dalla finale contro il Milan, ma stanno bene e potranno giocare senza problemi nel prossimo turno di campionato.

Al rientro anche Marcus Thuram che ha già smaltito l’infortunio e che partirà con ogni probabilità dal primo minuto al fianco di Lautaro Martinez di fronte al Venezia. Confermata invece l’assenza di Calhanoglu che punta a rientrare tra i convocati nel recupero infrasettimanale con il Bologna.